Министр энергетики Кипра Михалис Дамианос заявил, что шесть открытых в стране газовых месторождений содержат ориентировочно 20 трлн кубических футов природного газа. Первый газ с месторождения Кронос, по его словам, ожидается в первой половине 2028 года, сообщает Cyprus Mail.

Решение по месторождению Кронос

На ежегодной конференции Economist в Никосии Дамианос сообщил, что итальянская Eni и французская TotalEnergies приняли окончательное инвестиционное решение по Кроносу в июле. Основные контракты для реализации проекта стороны подписали в октябре.

Газ с Кроноса планируют транспортировать через существующую инфраструктуру в Египте на международные рынки, прежде всего в Европу. По словам министра, также продолжается работа над месторождением Афродита, а ключевые соглашения с Египтом по нему уже заключены.

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Энергетическая изоляция и интерконнектор

Партнеры в блоках 5 и 10 рассматривают варианты разработки и продажи своих открытий. Дамианос отметил, что недавний кризис в Ормузском проливе продемонстрировал необходимость диверсифицировать источники энергии, маршруты поставок, инфраструктуру и партнерства.

Он также обратил внимание, что небольшая изолированная электроэнергетическая система Кипра без межгосударственных соединений обусловливает значительную зависимость от импортного топлива. Министр связал ее сокращение с развитием накопителей энергии, модернизацией сети и проектом Great Sea Interconnector, который должен соединить Кипр, Грецию и Израиль.

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