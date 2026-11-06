Правительство Кипра планирует ввести пенсионную реформу с 1 января 2027 года. Соответствующий законопроект должны представить парламенту в ближайшие дни, заявил министр труда Маринос Мусиуттас, сообщает Cyprus Mail.

Повышение самых низких пенсий

По словам министра, изменения станут первым фундаментальным обновлением системы социального страхования страны почти за полвека. Главной целью реформы является повышение пенсий, прежде всего самых низких.

При расчёте пенсионных прав также планируют учитывать периоды ухода за детьми или родственниками, жизни с инвалидностью и обучения.

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Средства Фонда социального страхования

По словам Мусиуттаса, реформа должна прекратить заимствования правительства из Фонда социального страхования и начать постепенное погашение государственного долга перед фондом. Резервы фонда в настоящее время составляют примерно 12 млрд евро, заявил министр.

Будущие профициты фонда планируют инвестировать в рамках современной и прозрачной системы надзора. Отдельно правительство ведёт социальный диалог об укреплении второго уровня пенсионной системы, в частности профессиональных пенсионных схем и фондов обеспечения, которые должны давать будущим пенсионерам дополнительный доход.

Другие заявления министра

Мусиуттас связал возможность инвестировать в здравоохранение, образование и социальное благополучие с ответственным управлением государственными финансами и устойчивостью экономики. Он также упомянул налоговую реформу, введённую в январе 2026 года, и продолжающиеся реформы в сфере образования.

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