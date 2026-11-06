На Кипре Министерство здравоохранения планирует увеличить число субсидируемых циклов лечения бесплодия с четырёх до пяти. Государственное финансирование одной попытки останется на уровне 4 500 евро.

Пересмотр программы

Как сообщает Cyprus Mail, министр здравоохранения Неофитос Хараламбидис заявил, что предложение о пересмотре действующей программы в ближайшее время будет представлено Совету министров.

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Он сказал об этом во время презентации бюджета Министерства здравоохранения. По словам министра, программу субсидирования лечения бесплодия продлят в 2027 году, а на неё предусмотрено 7 млн евро. Изменения, касающиеся числа субсидируемых циклов, должны включить в бюджет министерства на 2027 год.

Позиция депутатки

Вопрос расширения программы во время обсуждения бюджета подняла председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения, депутатка партии DISY Савия Орфаниду. Она призвала увеличить финансовую поддержку и число субсидируемых циклов экстракорпорального оплодотворения с четырёх до пяти.

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