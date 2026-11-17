Кипр начал процедуру выделения первых 25 млн евро оператору проекта Great Sea Interconnector — подводного энергетического соединения между Критом и Кипром. Представитель правительства Константинос Летимбиотис заявил, что процесс уже начался, однако его завершение зависит от регуляторных решений, сообщает Cyprus Mail.

Как будет осуществляться платеж

По данным издания, правительство должно зачислить средства оператору системы передачи электроэнергии Кипра. Он должен получить письменное одобрение энергетического регулятора, после чего перечислит 25 млн евро греческому независимому оператору передачи электроэнергии Admie, который управляет проектом Great Sea Interconnector.

Кипрское агентство новостей со ссылкой на источники сообщило, что эту сумму планировали включить в счета за электроэнергию как отдельный сбор. В то же время источники Cyprus Mail утверждают, что в ближайшие месяцы начисление будет отражаться в платежках, но его должны вычесть, поскольку расходы покроет правительство. Следовательно, финансирование фактически будет осуществляться за счет налогоплательщиков.

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Условия финансирования и исследование маршрута

Кипр и Греция договорились, что в 2025–2029 годах Кипр будет выплачивать по 25 млн евро ежегодно, а общий объем финансирования не превысит 125 млн евро. В сентябре 2024 года правительства двух стран подписали меморандум о сотрудничестве, который установил этот лимит на пятилетнюю фазу строительства.

Президент Кипра Никос Христодулидис ранее связывал выплату с выпуском Navtex для возобновления глубоководных исследований. Греческие власти выдали такое навигационное предупреждение 6 ноября по запросу французской компании Nexans, производителя подводного кабеля. Французское исследовательское судно Abeille Marengo 10 ноября вышло из Ираклиона на Крите в воды к востоку от Карпатоса, а 12 ноября в международных водах начались исследования маршрута кабеля.

Admie ранее заявляла, что участок Great Sea Interconnector между энергосистемами Греции и Кипра планируют завершить до конца 2031 года.

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