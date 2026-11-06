На Кипре финансовую поддержку государственных медицинских служб Okypy продлили до конца 2026 года. Министр здравоохранения Неофитос Хараламбидис заявил, что в настоящее время планов менять механизм предоставления этой помощи нет, сообщает Cyprus Mail.

Проверка финансов Okypy

По словам министра, компания PricewaterhouseCoopers уже проводит исследование дополнительных мер, необходимых для дальнейшей работы медицинских служб. Вопрос экономической автономии государственных больниц рассматривался парламентским комитетом по вопросам здравоохранения во время обсуждения бюджета Министерства здравоохранения на 2027 год.

Хараламбидис сообщил, что специальная группа экономистов анализирует финансы Okypy, а также возможности для увеличения доходов и сокращения расходов. Отдельный комитет с участием представителей Okypy, министерств здравоохранения и финансов готовит отчет о жизнеспособности медицинских служб. Документ должен дать министру более четкое представление о шагах, необходимых для бесперебойной работы Okypy в 2027 году.

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Призывы к реформам

Министр отметил, что сейчас Okypy располагает достаточными резервами для продолжения работы, однако организация должна стать финансово устойчивой и иметь сбалансированный бюджет.

Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Савия Орфаниду заявила, что Okypy и государственные больницы не должны нуждаться в государственных субсидиях. Она также призвала к реформам для долгосрочной жизнеспособности национальной системы здравоохранения Gesy, в частности к противодействию недостаткам системы, злоупотреблениям, очередям на медицинские услуги и ухудшению их качества.

Депутат Джордж Памборидис выразил обеспокоенность относительно автономии государственных больниц, подняв вопросы кадрового обеспечения, управления персоналом и зависимости от государственной службы. Депутат Лицца Друсиоти заявила, что автономия Okypy существует преимущественно на бумаге, тогда как государственные субсидии растут вместо сокращения дефицита.

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