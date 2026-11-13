Кипр прогнозирует, что общие расходы на оборону в 2027 году достигнут около 2,2% валового внутреннего продукта. Такие расчеты в ходе обсуждения бюджета Министерства обороны на 2027 год в финансовом комитете Палаты представителей привел исполняющий обязанности постоянного секретаря ведомства Стелиос Кунтурис, сообщает Cyprus Mail.

Прогноз расходов

В 2028 году общий показатель оборонных расходов, согласно прогнозу, несколько снизится — до 2,11% ВВП. Эти расчеты учитывают расходы в рамках программы Европейского союза Security Action for Europe, или SAFE.

Расходы, непосредственно предусмотренные для укрепления оборонных возможностей, должны составить 1,06% ВВП в 2027 году и около 1% ВВП в 2028 году. Для сравнения, в 2026 году этот показатель составлял 0,73% ВВП.

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Развитие оборонной промышленности

Министр обороны Василис Пальмас заявил, что одним из приоритетов правительства является развитие национальной оборонной промышленности. По его словам, инвестиции в эту отрасль одновременно расширят возможности Национальной гвардии и будут способствовать экономике страны.

Пальмас отметил, что местная оборонная промышленность уже разрабатывает технологические программы, важные для программ вооружения Национальной гвардии. Среди других направлений работы министерства он назвал укрепление потенциала сдерживания и военных возможностей Национальной гвардии, защиту окружающей среды и повышение ее устойчивости к последствиям изменения климата, а также цифровую трансформацию оборонного ведомства и внедрение новых технологий.

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