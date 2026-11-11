На Кипре утвердили Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2032 года, предусматривающую применение ИИ в государственных услугах, бизнесе и научной сфере. В то же время расходы на ключевые направления реализации документа еще не определены: их должны рассчитать в будущем Плане действий, сообщает Cyprus Mail.

Утвержденная версия стратегии насчитывает 120 страниц, тогда как июльский проект для общественного обсуждения состоял из 101 страницы. Документ усилил меры предосторожности, уточнил распределение ответственности между учреждениями и добавил поддержку технологий, разработанных в кипрской экосистеме исследований и инноваций.

Сроки для государственных органов перенесли

Министерства и другие государственные структуры должны опубликовать собственные стратегии применения ИИ до конца 2027 года. В предыдущей версии документа крайним сроком был март 2027 года. Такие планы будут обновляться ежегодно и полностью пересматриваться раз в три года.

Из финальной главы о внедрении также убрали ряд точных сроков. В частности, проект предлагал в течение восьми месяцев закупить шесть трансформационных ИИ-решений, а за 12 месяцев определить по пять приоритетных сценариев использования для каждого министерства. Вместо этого реализацию разделили на три этапа: запуск механизмов управления и определение приоритетов, реализация первых портфелей проектов и масштабирование инициатив, которые продемонстрируют результат.

Из 12 предложенных флагманских программ планируют отобрать шесть национальных трансформационных проектов. Первые внедрения должны дать измеримый эффект в течение 12–24 месяцев, однако жесткого календаря для фаз нет.

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Меньше обязательств для бизнеса

Финальная редакция прямо указывает, что стратегия не создает новых юридических обязательств для частных организаций за пределами действующего европейского и национального законодательства. Компаниям, за исключением малых и средних предприятий, рекомендуют формализовать планы внедрения ИИ.

Национальная система соблюдения требований в сфере ИИ будет предоставлять рекомендации и помощь в подготовке, но не будет проводить оценку соответствия, выдавать сертификаты или означать регуляторное одобрение систем. Отдельно документ разграничивает технологические тестовые среды и регуляторную «песочницу», предусмотренную Актом ЕС об искусственном интеллекте.

Стратегия сохраняет предложение создать фонд софинансирования инвестиций в ИИ-стартапы: он мог бы удваивать частные вложения до 1 млн евро на раунд для одной компании. Однако параметры фонда еще должны быть согласованы с соответствующими органами власти. Для микропредприятий предусмотрены ваучеры, гранты на внедрение, ресурсные кредиты на облачные и вычислительные мощности, обучение сотрудников и интеграционная поддержка.

Финансовые параметры еще не определены

Стратегия ставит целью довести долю предприятий, использующих ИИ, с 9,3% в 2025 году до 75% в 2030 году. Среди других ориентиров — подготовка не менее 3 тыс. специалистов по искусственному интеллекту до 2032 года, три ИИ-«единорога» и вхождение страны в топ-15 европейских государств по исследованиям в этой сфере.

В то же время в документе не оценены потребности в финансировании структур управления, данных и ИИ-инфраструктуры, центров передового опыта, тестовых сред и образовательных программ. Эти расчеты должны появиться в Плане действий и институциональных планах.

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