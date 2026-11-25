Правительство Кипра начало общественные консультации по законопроекту об установлении минимального возраста 15 лет для создания и ведения учетных записей в социальных сетях. По данным Cyprus Mail, дети младше 15 лет не смогут создавать или вести такие аккаунты даже с согласия родителей или законных опекунов.

План защиты детей

Законопроект является частью первого направления плана действий по защите детей в социальных сетях, который Совет министров одобрил в сентябре. План предусматривает законодательное регулирование, использование технологических инструментов, а также образование и повышение осведомленности.

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что социальные сети предоставляют возможности для общения, обучения, самовыражения и творчества. В то же время, по его словам, доступ к неприемлемому контенту, кибербуллинг, постоянное социальное сравнение и чрезмерное использование платформ создают новые вызовы для детей.

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Проверка возраста и контроль

Предложенные правила будут касаться исключительно социальных сетей. Для соблюдения возрастного ограничения платформы будут обязаны внедрить механизмы проверки возраста пользователей.

Исполнение законодательства будет контролировать орган по вопросам радио, телевидения и цифровых услуг как национальный координатор цифровых услуг. В случае нарушений он сможет применять административные меры и штрафы. Мнения граждан собирают через платформу «Голос гражданина», а консультации продлятся до 11 декабря 2026 года.

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