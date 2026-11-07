Кипр запустит четырехлетнюю стратегию по привлечению иностранных инвесторов и квалифицированных работников. Об этом в Никосии во время ежегодной конференции Американской торговой палаты заявил министр внутренних дел Константинос Иоанну, сообщает Cyprus Mail.

Иоанну представил правительственную стратегию привлечения инвестиций и подчеркнул, что доверие инвесторов зависит от прозрачных процедур, эффективного регулирования и действенной работы государственных служб. Он также назвал трансатлантическое сотрудничество четким стратегическим приоритетом для Кипра, основанным на демократии и уважении международного права.

Сотрудничество с США

По словам министра, стратегический диалог между Кипром и США создает рамки для сотрудничества в сферах безопасности, кризисного менеджмента, энергетики, торговли, инвестиций и образования. Целью такого партнерства он назвал укрепление коммерческих связей и достижение практических результатов.

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Иоанну отметил, что трансатлантическая торговля сжиженным природным газом и ресурсы Восточного Средиземноморья могут помочь Европе диверсифицировать поставки энергии. Присутствие американских компаний в исключительной экономической зоне Кипра, по его словам, демонстрирует ценность этого сотрудничества.

Энергетика и торговые маршруты

Министр добавил, что проекты в сфере возобновляемой энергетики, накопления энергии и электроэнергетических соединений должны основываться на надлежащей технической оценке, надежном финансировании и экологической ответственности с соблюдением международного права.

Иоанну также указал на возможности для торговли и инвестиций, которые открывает экономический коридор Индия—Ближний Восток—Европа. По его мнению, Кипр может предложить морскую экспертизу и доступ к единому рынку ЕС. Президент Американской торговой палаты Кипра Мариос Капирис сообщил, что организация представляет более 100 крупных американских компаний и предприятий с американским участием, а ее приоритетами являются привлечение инвестиций и сотрудничество в энергетике и технологиях.

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