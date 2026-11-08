Кипр вновь получит поддержку из механизма солидарности Европейского Союза в рамках следующего годового цикла на 2027 год. Об этом заявило кипрское подминистерство миграции после публикации второго ежегодного европейского доклада об убежище и миграции, сообщает Cyprus Mail.

Миграционное давление и поддержка ЕС

В докладе Еврокомиссии Кипр, а также Греция, Италия и Испания были определены как страны, испытывающие миграционное давление из-за усиления потоков нелегальной миграции в предыдущие годы.

С июля 2025 года по июнь 2026 года количество незаконных въездов на Кипр сократилось на 34% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Еврокомиссия связала это прежде всего с уменьшением числа прибытий из Сирии и дальнейшим сотрудничеством с ливанскими властями.

Еврокомиссия предложила механизм солидарности на 2027 год, однако его общий объем и конкретные взносы стран еще должны быть определены ЕС. Поддержка может предусматривать перемещения, финансовые взносы, предоставление персонала или другую оперативную помощь. Доступ к ней связан с последовательным применением общих правил ответственности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Перемещения и возвращения

В 2026 году для Кипра согласовали 1 200 перемещений. По оценке подминистерства миграции, это должно способствовать дальнейшему сокращению числа просителей убежища и снижению нагрузки на систему и инфраструктуру.

Подминистерство также заявило, что Кипр имеет наибольшее число решений о возвращении пропорционально численности населения и ВВП. По его данным, страна входит в пятерку государств ЕС, которые осуществили более половины возвращений в третьи страны в блоке.

Приоритетами властей названы строгий контроль прибытий, более быстрое рассмотрение заявлений, противодействие сетям торговли людьми, исполнение решений о возвращении и сотрудничество со странами происхождения и транзита. Еврокомиссия также отметила прогресс Кипра во внедрении Пакта о миграции и убежище, в частности новых процедур проверки в Пурнаре, обновлении законодательной и административной базы, модернизации инфраструктуры и координации профильных служб.

Читай нас в