На Кипре парламент принял закон, предусматривающий судебный пересмотр дел об административном задержании граждан государств, не входящих в Европейский Союз, если срок их содержания превышает шесть месяцев. Как сообщает Cyprus Mail, изменения внесли в Закон об иностранцах и иммиграции, который регулирует въезд, пребывание и депортацию иностранцев.

Срок задержания до 18 месяцев

Ранее граждан стран, не входящих в ЕС, могли содержать в административном порядке до шести месяцев. В определенных случаях этот срок разрешалось продлить еще на 12 месяцев — в общей сложности до 18 месяцев. Среди оснований для продления называли отсутствие сотрудничества со стороны задержанного лица или задержки с получением необходимых проездных документов от третьих стран.

Теперь в случаях задержания свыше шести месяцев должно выдаваться судебное предписание habeas corpus.

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Голосование и возражения

За поправку проголосовали 39 депутатов. Против выступили партии Elam и Alma. Законодательство изменили для приведения его в соответствие с директивой ЕС, а также рекомендациями Европейской комиссии относительно обязательств Кипра в связи с интеграцией в Шенгенскую зону.

Депутат от Alma Михалис Параскева раскритиковал положение, согласно которому заявления о habeas corpus будет подавать директор Департамента миграции. По его мнению, противоречие заключается в том, что чиновник, который просит продлить задержание, одновременно будет подавать такое заявление. Он предупредил о возможных юридических осложнениях. Депутат от Akel Аристос Дамиану сослался на действующую директиву ЕС и подчеркнул приоритет права Европейского Союза над кипрским законодательством.

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