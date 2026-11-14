Тренер сборной Австралии по регби Лес Кисс вернул Картера Гордона и Роба Валетини в стартовый состав «Валлабис» на матч Nations Championship против Шотландии. Гордон сыграет на позиции №10, а Валетини выйдет в третьей линии вместе с Гарри Уилсоном и Фрейзером Макрайтом.

Как сообщает The Guardian, Гордон вернулся после перелома ноги, ставшего очередной травмой, прервавшей его прогресс. Кисс считает, что регбист способен закрепиться на ключевой позиции флай-хава: со времени последнего Кубка мира австралийцы уже использовали семь разных игроков в стартовом составе на этой позиции.

Изменения после поражения от Англии

Деклан Мередит, игравший в матче против Англии в прошлые выходные, не вошел в заявку из 23 регбистов на игру с Шотландией. Австралия подходит к поединку после трех подряд поражений в тестовых матчах.

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Валетини, двукратный обладатель медали Джона Илза, ранее выходил со скамейки запасных для усиления игры. Теперь Кисс вернул его в стартовый состав на позицию №6, рассчитывая на его способность придать команде импульс.

Суаалии сыграет в центре

Джозеф-Аукусо Суаалии перейдет с левого крыла на позицию внутреннего центра, где вновь составит пару с Леном Икитау. Из-за травмы Айзека Генри, завершившей для него тур, это уже шестая подряд смена пары центровых в составе Австралии.

Кисс рассчитывает на взаимопонимание Икитау и Суаалии, которые ранее вместе сыграли 17 тестовых матчей. Тренер также поддержал Суаалии после критики, в том числе со стороны бывшего вингера сборной Англии Криса Эштона. Австралийская команда пропустила 138 очков в трех последних поражениях.

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