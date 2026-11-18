Китай строит почти 3-километровую взлётно-посадочную полосу на рифе Антилопы на Парасельских островах в Южно-Китайском море. Как сообщает Channel NewsAsia, спутниковые снимки и оценки экспертов свидетельствуют, что новый объект может существенно усилить военное присутствие Пекина в стратегически важной акватории.

Новая инфраструктура на рифе

По данным Центра стратегических и международных исследований и Института Лоуи, в конце 2025 года Китай начал на рифе масштабные дноуглубительные работы и намыв территории. За десять месяцев один из самых небольших китайских форпостов на Парасельских островах превратился в остров, который может сравниться с крупнейшим атоллом архипелага, заявил автор доклада Института Лоуи Лоуэлл Баутиста.

На снимках компании Planet Labs, сделанных в сентябре, заметно сооружение, похожее на взлётно-посадочную полосу. На фотографии от 17 октября также видна основа гавани. По оценкам аналитиков, полоса может быть введена в эксплуатацию к середине 2027 года.

Возможности для авиации

По данным CSIS, полоса на рифе Антилопы сопоставима по размерам с аэродромом на острове Вуди в Парасельском архипелаге и тремя полосами на островах Спратли. Директор японской разведывательной компании Deep Dive Бондзи Охара считает, что она сможет принимать не только истребители, но и транспортные самолёты, самолёты-заправщики и бомбардировщики.

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Баутиста отметил, что новый объект вместе с инфраструктурой на островах Спратли и острове Хайнань формирует сеть взлётных полос, гаваней и датчиков в Южно-Китайском море. Аналитики также считают, что риф Антилопы может расширить возможности китайского наблюдения вблизи побережья Вьетнама и усилить военный потенциал Китая вблизи важных судоходных маршрутов.

Реакция сторон

На Парасельские острова претендуют Китай, Вьетнам и Тайвань. Китай осуществляет фактический контроль над архипелагом с 1974 года после кратковременного вооружённого столкновения с Вьетнамом. Пекин называет работы на островах необходимым строительством для улучшения условий жизни и труда жителей, а также развития местной экономики.

В августе Вьетнам назвал строительство на рифе Антилопы «полностью незаконным» и потребовал немедленно прекратить такие действия. Заместитель директора Asia Maritime Transparency Initiative Харрисон Претат заявил, что полоса и гавань добавят возможностей для военных и военизированных операций Китая, однако другие государства-претенденты Юго-Восточной Азии всё ещё сохраняют доступ к морским ресурсам и собственные форпосты.

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