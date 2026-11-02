Китай одновременно строит или оснащает шесть новых десантных транспортных кораблей-доков Type 071 на двух верфях — в Шанхае и Гуанчжоу. Четыре судна находятся на площадке Hudong-Zhonghua на острове Чансин в Шанхае, еще два — на верфи Longxue компании CSSC Offshore & Marine Engineering Group в Гуанчжоу, сообщает South China Morning Post.

Производство на двух верфях

По данным Janes Fighting Ships, два корабля в Шанхае спустили на воду в августе и октябре, однако в состав флота они еще не вошли. Еще два судна на шанхайской верфи остаются на стадии строительства. Naval News также сообщало о параллельном производстве Type 071 на двух верфях, хотя не учло еще один корабль, спущенный на воду в Шанхае в прошлом месяце.

Корабли Type 071 предназначены для перевозки военнослужащих, бронетехники, вертолетов и судов на воздушной подушке. По оценке Международного института стратегических исследований в издании Military Balance 2026, ВМС Китая имеют восемь таких кораблей и четыре более крупных вертолетоносных десантных корабля Type 075. Если все шесть новых судов поступят в ВМС Китая, количество Type 071 вырастет на 75% — до 14 единиц. В то же время источник отмечает, что сроки ввода новых кораблей в эксплуатацию и их предназначение для ВМС Китая в настоящее время неясны.

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Оценки относительно Тайваня

Отставной капитан ВМС США и бывший директор разведки Тихоокеанского флота США Джим Фанелл считает одновременное строительство кораблей на двух верфях свидетельством стремления Пекина нарастить десантные возможности. По его оценке, шесть дополнительных Type 071 могут перевозить от 3600 до 4800 морских пехотинцев и 24 судна на воздушной подушке.

Специалист по китайской морской войне из Брауновского университета Лайл Голдстайн предположил, что возобновление строительства после нескольких лет паузы может быть связано с уверенностью в проверенной конструкции, изменением приоритетов судостроения или потребностью создать жизнеспособный вариант десантной операции против Тайваня. Он также отметил, что дополнительные корабли могут усилить способность Китая действовать в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

В докладе Пентагона о военных возможностях Китая, опубликованном в декабре 2025 года, отмечалось, что ВМС Китая почти наверняка не имеют достаточных традиционных возможностей воздушного и морского транспорта для масштабной атаки на Тайвань. В то же время китайский флот продолжает тренировки с коммерческими паромами типа roll-on/roll-off, что, по оценке Пентагона, свидетельствует об усилиях по интеграции гражданских судов двойного назначения в десантные операции.

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