Министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь встретился в Великобритании с британским министром обороны Уэсом Стритингом. Это первый за 26 лет визит главы оборонного ведомства КНР в страну, сообщает Anadolu Agency.

Темы переговоров

Стороны обсудили двусторонние отношения, военное сотрудничество, международную и региональную ситуацию, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом в пятницу заявило Министерство обороны Китая.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По сообщению китайского ведомства, участники встречи договорились реализовывать договоренности, достигнутые лидерами двух государств, и содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию связей между военными двух стран.

Заявление британского министра

Ранее Уэс Стритинг заявил, что Китай является третьим по величине торговым партнером Великобритании и обладает крупнейшими в мире действующими вооруженными силами, поэтому Лондон не может игнорировать Пекин. При этом он подчеркнул, что признание влияния Китая не означает принятия его поведения, а экономическое взаимодействие не превратится в стратегическую зависимость.

Читай нас в