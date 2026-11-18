Китай и еще пять стран присоединились к обязательству утроить мировые ядерные мощности на климатическом саммите Cop31 в Турции. Общее число государств, поддержавших эту цель, выросло до 39. Как сообщает The National, крупнейшие импортеры энергоносителей в Азии ускоряют развитие атомной генерации на фоне войны в Иране, которая выявила их зависимость от нефти и газа из стран Персидского залива.

Азия строит большинство новых реакторов

По данным Global Energy Monitor, в Азии сооружаются 66 гигаватт из 91 гигаватта ядерных мощностей, строящихся в мире. Это составляет 73% глобального объема и более чем вдвое превышает долю региона в действующих ядерных мощностях.

Зависимость азиатских государств от поставок через Ормузский пролив особенно важна для экспортеров из Персидского залива. По данным Управления энергетической информации США, в 2024 году страны Азии приобрели 84% нефти и конденсата и 83% сжиженного природного газа, перевезенных через пролив.

Планы Японии, Южной Кореи и Вьетнама

Япония, которая до конфликта получала через Ормузский пролив 93% импортируемой сырой нефти, стремится перезапустить больше реакторов. Южная Корея ускорила техническое обслуживание пяти остановленных энергоблоков, а Вьетнам одобрил строительство двух реакторов. Филиппины также рассматривают возможность ввода в эксплуатацию АЭС, построенной в 1970–1980-х годах, которая никогда не работала.

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Премьер-министр Японии Санаэ Такаити предложила создать азиатский аналог Международного энергетического агентства для координации запасов нефти и экстренного высвобождения резервов. Она также призвала укрепить энергетические связи с производителями из Персидского залива.

Влияние на газ, а не на нефть

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что до 2030 года мировое производство атомной энергии будет расти в среднем на 2,8% ежегодно — более чем вдвое быстрее, чем в предыдущие пять лет. Китай, по оценке агентства, добавит почти 30 гигаватт мощностей, а производство атомной электроэнергии в Индии будет расти на 15% в год.

В то же время эффект для экспорта из стран Персидского залива проявится не сразу. Атомная генерация напрямую конкурирует преимущественно с газом в производстве электроэнергии, тогда как спрос на нефть в значительной степени определяют транспорт и промышленность. МЭА ожидает, что в этом десятилетии газовая генерация будет расти примерно на 5% ежегодно в Китае и на 9,7% в Индии.

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