Китай и Сингапур договорились расширить доступ бизнеса к финансированию в юанях, в том числе для торговых операций с третьими странами. О мерах объявили на заседании Совместного совета по двустороннему сотрудничеству в Сингапуре, сопредседателями которого выступили вице-премьер Сингапура Ган Ким Ён и вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян, сообщает Euronews.

Новые механизмы финансирования

Денежно-кредитное управление Сингапура и Народный банк Китая реструктурируют действующую схему финансирования в юанях, основанную на соглашении между центральными банками об обмене валютами. Один из механизмов позволит уполномоченным финансовым учреждениям получать юани для более широкого круга кредитных операций.

Речь, в частности, идет о финансировании торговли с другими странами, ежедневных операционных расходов и инвестиций. Средства будут предоставляться на один, три или шесть месяцев. Другой механизм будет и далее обеспечивать резервное финансирование в юанях для финансовых учреждений в Сингапуре.

Стороны также планируют расширить перечень активов, которые можно использовать в качестве обеспечения для заимствований. Вопрос принятия китайских государственных облигаций в качестве залога все еще обсуждается. Центральные банки изучают возможность соединить системы быстрых платежей для небольших переводов между двумя странами. Денежно-кредитное управление Сингапура не объявляло об увеличении общего объема доступного финансирования.

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Часть более широкого сотрудничества

Финансовые договоренности входят в пакет из 29 соглашений и инициатив в сферах финансов, торговли, технологий и здравоохранения. В него вошли новые договоренности, продление действующих механизмов и предложения для дальнейшей работы.

Китай поощряет компании активнее использовать юань, также известный как жэньминьби, в международной торговле и инвестициях. Согласно анализу Резервного банка Австралии, доля китайской торговли, расчеты по которой проводились в юанях, выросла с менее чем 20% в 2021 году примерно до 35%. В то же время валюта составляла менее 2% мировых валютных резервов.

Сингапур и Китай также намерены поддерживать компании, стремящиеся к листингу и привлечению средств на фондовых рынках друг друга. Отдельно страны объявили о планах создать экономический коридор между Сингапуром, экогородом Тяньцзинь и новым районом Сюнъань на севере Китая.

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