Китай и США 13 ноября провели первое заседание торгового совета, на котором обсудили снижение пошлин, торговлю сельскохозяйственной продукцией и другие двусторонние вопросы. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР, передает Channel NewsAsia.

В китайском ведомстве заявили, что стороны провели откровенный, углубленный и конструктивный обмен мнениями о реализации результатов предыдущих китайско-американских экономических и торговых переговоров. Среди тем были пошлины, взаимная договоренность об их сокращении по схеме 30 млрд долларов на 30 млрд долларов, а также аграрная торговля.

Дальнейшая работа торгового совета

Министерство коммерции Китая не сообщило о достижении конкретных соглашений по итогам первой встречи. В то же время там отметили, что Пекин и Вашингтон продолжат использовать торговый совет для решения торговых проблем, расширения сотрудничества и сокращения числа неурегулированных вопросов.

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Пошлины и закупки агропродукции

После сентябрьского саммита председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне стороны предложили пакет взаимного снижения пошлин на 60 млрд долларов. В него входит около 17 млрд долларов американской сельскохозяйственной продукции, которую Китай импортировал в 2024 году, однако этот план еще не завершен.

Согласно анализу таможенных данных Reuters, закупки Китаем американских аграрных товаров, кроме сои, в этом году могут опуститься до семилетнего минимума. Это происходит несмотря на договоренность о ежегодных закупках на 17 млрд долларов до 2028 года. Пекин неоднократно призывал Вашингтон реализовать соглашение о снижении пошлин на 60 млрд долларов, называя это предпосылкой для наращивания закупок американской агропродукции.

Белый дом заявил, что Дональд Трамп встретится с Си Цзиньпином в четверг на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне.

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