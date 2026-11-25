Китай и США провели в Пекине первые переговоры по аграрной торговле в рамках недавно созданного китайско-американского Совета по торговле. Встреча состоялась в понедельник и вторник на первом заседании Рабочей группы по сельскому хозяйству, сообщает Anadolu Agency.

Регулирование и доступ к рынку

Стороны обсудили регулирование сельскохозяйственной продукции, доступ к рынкам и торговлю. По сообщению министерства, обмен мнениями был откровенным, углубленным и конструктивным и проходил в соответствии с консенсусом, достигнутым лидерами двух государств.

Министерство также сообщило, что стороны продолжат взаимодействие через рабочую группу, чтобы рассматривать взаимные обеспокоенности в аграрном секторе и поддерживать стабильное и устойчивое развитие экономических и торговых отношений между Китаем и США.

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Позиция Пекина по тарифам

Отдельно представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин выступает против тарифных и торговых войн, которые, по его словам, не отвечают интересам ни одной из сторон. Он отвечал на вопрос об утверждениях относительно китайских избыточных производственных мощностей и сообщениях о возможности введения США пошлин против Китая и других стран.

Го призвал решать такие вопросы путем консультаций на основе равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды. Он назвал утверждения об избыточных мощностях ложным тезисом и заявил, что Китай выступает против использования этого вопроса как повода для политических манипуляций.

Стороны договорились создать Совет по торговле на саммите президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине в мае 2026 года. В конце сентября он начал работу.

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