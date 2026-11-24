Китай и Турция во время климатического саммита ООН COP31 договорились о реализации проектов в сфере чистой энергетики на $15 млрд. В первый день саммита страны провели в Стамбуле китайско-турецкий форум зеленого бизнеса, который собрал сотни представителей компаний и правительств двух государств. Несколькими днями позже в Анталье они подписали соответствующий меморандум.

Китайские компании на саммите

Китайский павильон на COP31 принял мероприятия с участием более десяти ведущих компаний страны, сообщает The Japan Times. Производитель солнечного оборудования Longi Green Energy Technology представил направление аккумуляторных систем для дата-центров, CATL рассказала о сокращении углеродного следа своих батарей, а государственная энергетическая компания представила масштабные гидроэнергетические проекты в Юго-Восточной Азии.

Одним из главных результатов председательства на COP31 стало обязательство более 75 стран ускорить электрификацию. По данным издания, китайские производители чистых технологий будут играть значительную роль в реализации этого обязательства.

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Экспорт и локализация производства

В этом году китайский экспорт электромобилей, батарей и другой чистой техники превысил 1 трлн юаней, или около $150 млрд. Издание отмечает, что такой объем экспорта может сократить глобальный углеродный след на величину, эквивалентную годовым выбросам Бразилии.

Китайские компании все активнее ищут партнеров за рубежом, поскольку рост спроса на внутреннем рынке замедляется, а в США, ЕС и других странах действуют торговые ограничения. В частности, пошлины на китайские электромобили могут достигать 45% в Евросоюзе и 100% в США.

Longi уже имеет производственные площадки в США и Юго-Восточной Азии, хотя большинство ее солнечных панелей по-прежнему поставляется из Китая. Производитель ветряных турбин Ming Yang Smart Energy Group также принимает окончательное решение относительно места для нового завода после того, как британские власти заблокировали план компании построить предприятие в Шотландии по соображениям национальной безопасности.

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