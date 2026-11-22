Китай и Вьетнам завершили очередное совместное военно-морское патрулирование в Тонкинском заливе, расположенном на северо-западе Южно-Китайского моря. Патрулирование продолжалось 32 часа, а корабли прошли 351 морскую милю, или около 650 километров.

Корабли и учения

В патрулировании участвовали два китайских корвета типа 056A — «Учжоу» и «Эньши» — и два корабля Военно-морских сил Вьетнама. Названия вьетнамских кораблей не разглашались. Как сообщает South China Morning Post, в пятницу четыре судна двигались двумя параллельными колоннами вдоль китайско-вьетнамской морской границы.

Стороны поочередно командовали строем и обменивались данными о курсе и скорости кораблей. В субботу они отработали поисково-спасательную операцию, смоделировав чрезвычайную ситуацию с участием двух рыболовных лодок. Корабли также маневрировали в одноколонном, линейном и двухколонном строях по согласованной схеме поочередного командования.

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41-е совместное патрулирование

Этот выход стал 41-м совместным патрулированием в рамках соглашения, заключенного оборонными ведомствами Китая и Вьетнама в 2005 году. С 2006 года страны проводят регулярные совместные морские патрулирования в Тонкинском заливе, в среднем дважды в год. Отдельно они дважды в год проводят патрулирование силами береговой охраны, сосредоточенное на морском правопорядке и регулировании рыболовства.

Китайские корветы типа 056A водоизмещением 1440 тонн предназначены для противолодочной обороны, прибрежной защиты и поиска подводных лодок. Они оснащены буксируемыми гидроакустическими системами, легкими торпедами, противокорабельными ракетами малой дальности и 76-миллиметровой пушкой. Военные контакты двух стран продолжаются, несмотря на спор относительно территориальных претензий в Южно-Китайском море.

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