Китай, Япония и Южная Корея на 29-м саммите ASEAN Plus Three в Маниле на Филиппинах обсудили влияние геополитических потрясений на стабильность в Восточной и Юго-Восточной Азии и призвали усилить сотрудничество. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Риски для экономики региона

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, который председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявил, что события за тысячи километров от региона уже сказываются на нём из-за роста цен на продовольствие и энергоносители. По его словам, формат ASEAN Plus Three позволяет вырабатывать практические меры и финансовые механизмы для защиты экономической стабильности.

Маркос отметил, что конфликты, перебои в поставках, финансовая неопределённость и стихийные бедствия создают новое давление на экономики стран региона. Он призвал обеспечить, чтобы результаты регионального взаимодействия были ощутимыми для населения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Призывы к укреплению взаимодействия

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что сотрудничество в рамках этого формата укрепляет автономность и устойчивость государств. Она назвала перспективными направлениями взаимодействия реагирование на стихийные бедствия и борьбу с организованной преступностью, а также подтвердила поддержку центральной роли и единства ASEAN.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён подчеркнул, что международная политическая и экономическая ситуация стала более сложной и менее предсказуемой, чем почти три десятилетия назад, когда был создан формат ASEAN Plus Three. Он призвал усилить способность региона реагировать на комплексные кризисы и восстанавливаться после них.

Министр сельского хозяйства Китая Чжан Чжу также предупредил об усилении геополитической напряжённости, замедлении мирового экономического роста и накоплении рисков. Среди вызовов он назвал энергоснабжение, продовольственную безопасность и стабильность цепочек поставок и призвал страны укреплять взаимное доверие.

Читай нас в