Китай строит в портовом городе Далянь свой четвёртый авианосец, который пока обозначается как Type 004. По оценке старшего научного сотрудника Наньянского технологического университета в Сингапуре Коллина Ко, корабль могут спустить на воду в 2027 году. В то же время его ввод в эксплуатацию может занять от пяти до десяти лет, сообщает Defense News.

Размеры и авиагруппа

По данным Центра стратегических и международных исследований, по состоянию на октябрь корпус недостроенного корабля имел примерно 322 метра в длину и 46 метров в ширину. В CSIS назвали Type 004 значительно большим, чем любой другой класс надводных боевых кораблей в составе ВМС Китая.

Директор азиатской программы аналитического центра Defence Priorities заявил, что после развёртывания авианосец может нести от 75 до 90 самолётов. Коллин Ко отметил, что новый корабль будет несколько больше авианосца «Фуцзянь», который сейчас является крупнейшим в китайском флоте.

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Ядерная энергетическая установка

По оценкам аналитиков, Type 004 будет иметь ядерную энергетическую установку. Ко считает, что она обеспечит больше энергии для электромагнитной системы запуска самолётов, позволит ускорить взлёты без снижения полезной нагрузки и обеспечивать быстрые повторные боевые вылеты после дозаправки.

Профессор Корнеллского университета Дэвид Силби заявил, что ядерная силовая установка фактически даст кораблю неограниченную дальность плавания и позволит действовать по всему миру без такой поддержки танкеров, которая требуется авианосцам с традиционными двигателями. По его оценке, Type 004 будет сопоставим по размерам с американскими авианосцами классов Nimitz и Ford и потенциально сможет нести до 100 самолётов.

Председатель тайбэйского Совета по стратегическим играм и военным исследованиям Александер Хуан предположил, что четвёртый авианосец могут базировать на севере Китая, тогда как остальные три китайских авианосца находятся на юге страны. По его словам, Type 004 также могут использовать для обучения, технического обслуживания и боевых операций.

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