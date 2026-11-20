В октябре Китай импортировал 19,7 млн тонн сырой нефти от производителей Персидского залива, за исключением Ирана. Это на 42,4% больше, чем в сентябре, и самый высокий показатель с начала того, что OilPrice называет войной с Ираном.

Четвертый месяц роста

Расчеты South China Morning Post, сделанные на основе опубликованных китайских таможенных данных, свидетельствуют: октябрь стал четвертым подряд месяцем роста поставок нефти из стран Залива в Китай. По этим оценкам, производители региона обеспечили почти половину общего объема китайских долгосрочных контрактных поставок нефти за месяц. Их объем приблизился к уровням, фиксировавшимся до начала войны.

Рост китайского импорта совпал с возобновлением потоков сырой нефти через Ормузский пролив. В то же время производители из стран Залива снижали цены на сорта нефти для поставок в Азию, чтобы привлечь покупателей на фоне рекордно высоких ставок фрахта.

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Снижение цен на ближневосточную нефть

Увеличение поставок с Ближнего Востока ослабило котировки Dubai и Murban. В конце октября цены на физические партии ближневосточной нефти снизились, поскольку потоки из региона возобновились и в отдельные дни достигали довоенных уровней.

Saudi Aramco в начале ноября снизила на 2 доллара за баррель цену своего флагманского сорта Arab Light для азиатских покупателей с погрузкой в декабре. Дисконт к среднему показателю Oman/Dubai составил 6,50 доллара за баррель — это самое большое снижение относительно этого ориентира с мая 2020 года, когда продолжалась пандемия COVID-19.

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