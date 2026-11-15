Китай не вступил в диалог с США по поводу судьбы двух американцев, которых Вашингтон считает неправомерно задержанными, несмотря на неоднократные личные обращения президента Дональда Трампа к председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом со ссылкой на источники, осведомленные о делах, сообщает The Hill. Трамп, вероятно, вновь поднимет этот вопрос во время встречи с Си на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, Китай, 18–19 ноября.

Двое задержанных граждан США

Речь идет о сейсмологе Юлине Чене, который находится в тюрьме более двух лет, и ученом Мине Зене, задержанном в июне. Чен обвиняется в шпионаже, тогда как Зену обвинения еще не предъявлены. Обоими делами занимается Министерство государственной безопасности Китая.

В октябре Мина Зена госпитализировали из-за обезвоживания, заболевания желудка и других проблем со здоровьем. Его жена Сильвия Зен заявила, что обеспокоена физическим и психическим состоянием мужа, и призвала президента США потребовать его немедленного и безусловного освобождения. Сторонники Зена считают, что возможность добиться его освобождения может сохраняться до предъявления официальных обвинений.

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Позиции Пекина и Вашингтона

Госдепартамент США признал обоих американцев неправомерно задержанными. По оценке американской администрации, это означает, что выдвинутые против них обвинения или подозрения являются необоснованными. В посольстве Китая в Вашингтоне это опровергли, заявив, что Чен и Зен подозреваются в действиях, угрожающих национальной безопасности КНР и нарушающих китайское законодательство.

В октябре Госдепартамент добавил в рекомендации по поездкам в Китай индикатор риска неправомерного задержания американцев. В настоящее время для Китая действует второй уровень рекомендаций, предусматривающий повышенную осторожность во время путешествий. Двухпартийные резолюции Палаты представителей и Сената США, внесенные в сентябре, призывали повысить уровень предупреждения до третьего и оценить, соответствует ли Китай критериям государства-спонсора неправомерных задержаний.

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