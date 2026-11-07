Китай якобы завербовал Алису Хуанг для шпионажа за главой Nvidia — The Verge

Министерство государственной безопасности Китая якобы завербовало главу Megaspeed Алису Хуанг, чтобы следить за гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом и собирать сведения об американских чипах для искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на The New York Times.

Интерес к ИИ-чипам

По данным The New York Times, Министерство государственной безопасности Китая могло поручить Алисе Хуанг получать информацию об американских ИИ-чипах. Издание также утверждает, что ее могли пытаться использовать для влияния на Nvidia, чтобы компания продвигала предоставление Китаю доступа к своим самым современным чипам.

Megaspeed является клиентом Nvidia. Как отмечает The New York Times, Алиса Хуанг имеет связи с топ-менеджерами индустрии чипов для искусственного интеллекта, в частности с руководителями Gigabyte.

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Контакты с Дженсеном Хуангом

На прошлой неделе The New York Times писала, что Дженсен Хуанг мог быть целью предполагаемой китайской шпионской операции, а также сообщала о его отношениях с Алисой Хуанг. По описанию издания, они не являются родственниками, но поддерживают близкие отношения.

По данным The New York Times, президент Дональд Трамп был проинформирован об этих отношениях в прошлом году, но не принял мер. Накануне три комитета Палаты представителей США попросили Дженсена Хуанга принять участие в совместном закрытом брифинге по поводу его взаимодействия с Алисой Хуанг.

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