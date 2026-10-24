Китай опубликовал позиционный документ об укреплении глобального управления космическим пространством, в котором призвал предотвратить гонку вооружений в космосе. Об этом сообщает Anadolu Agency.

В документе отмечается, что достижения в исследовании космоса должны приносить пользу всем странам. Также в нем указано, что действующая международно-правовая база в космической сфере отстает от быстрого развития космической науки, технологий и их широкого применения.

Риски для космической безопасности

В документе риск гонки вооружений в космосе и превращения космического пространства в новый театр конфликта назвали самой серьезной угрозой и вызовом для космической безопасности. Укрепление глобального управления космосом определено там как неотложный вопрос для человечества и общая ответственность всех государств.

Китай призвал государства придерживаться суверенного равенства, международного права и многостороннего подхода. Документ также предлагает поддерживать баланс между развитием и безопасностью в космосе, а также между стабильностью и устойчивостью космической деятельности.

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Прозрачность и роль ООН

Пекин призвал обеспечить справедливый и недискриминационный доступ к космическому пространству, развивать исследования и технологические инновации, а также уважать права и интересы безопасности всех государств. В документе также говорится о противодействии наступательной военной политике, большей прозрачности для уменьшения недопонимания, регулировании коммерческой космической деятельности и углублении международного сотрудничества.

Китай подчеркнул, что ООН должна оставаться главным каналом глобального управления космосом. Документ также призывает подтвердить принцип воздержания от угрозы силой или ее применения в отношении космических объектов, чтобы избежать вооруженного конфликта в космосе.

Документ был опубликован после того, как секретарь Военно-воздушных сил США Трой Майнк в прошлом месяце заявил на оборонной конференции, что Космические силы США имеют орбитальное вооружение для контроля космического пространства, способное защищать американские силы от враждебных действий.

Отдельно Китай в пятницу запустил с космодрома Тайюань в провинции Шаньси спутник дистанционного зондирования Земли. По данным государственного агентства Xinhua, его будут использовать для исследования земель, оценки урожайности, предотвращения бедствий и ликвидации их последствий.

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