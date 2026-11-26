Китай обнародовал пятилетний план национального оборонного образования на 2026–2030 годы, предусматривающий более широкий охват школьников, работников новых секторов, жителей городов и сёл. Документ совместно выпустили Отдел пропаганды правящей Коммунистической партии Китая и Департамент оборонной мобилизации Центрального военного совета.

Как сообщает South China Morning Post, 15-й пятилетний план определяет политические цели, семь основных направлений работы и механизмы реализации. Полный текст документа публично не обнародовали.

ИИ для оборонного образования

По данным государственного агентства Синьхуа, одной из определяющих особенностей плана должна стать модернизация оборонного образования с помощью цифровых технологий и искусственного интеллекта. Власти планируют создавать специальные учебные материалы и наборы данных для обучения моделей, а также поддержать базовую большую модель для оборонного сектора.

План также предусматривает использование специализированных моделей для обучения в классах и военной практики, популяризации научных и оборонных знаний и подготовки оборонных навыков. Для молодёжи должны провести общенациональный конкурс оборонной грамотности и конкурс по применению интеллектуальных беспилотных систем.

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Школы, сообщества и местные мероприятия

План сочетает оборонное образование в учебных заведениях с популяризацией военной службы и охватывает все этапы школьного обучения. Среди заявленных задач — развитие образовательных баз, подготовка специалистов, использование цифровых ресурсов и координация военных ресурсов для просветительской работы.

Оборонное образование планируют распространять не только в школах и военных лагерях, но и в государственных органах, компаниях, городских сообществах, сёлах, киберпространстве и среди работников новых отраслей. Его также рекомендуют включать в местные культурные, научные и оздоровительные мероприятия, в частности межгородские футбольные лиги, междеревенские соревнования и памятные церемонии.

Китай в последние годы усиливает программы национального оборонного образования. Нынешняя практика включает военную подготовку учащихся, интеграцию соответствующих тем в учебные программы и мероприятия для широкой общественности.

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