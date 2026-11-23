Китай обнародовал план модернизации учреждений и услуг для пожилых людей и детей до 2030 года. Документ предусматривает инвестиции в инфраструктуру и повышение качества услуг, чтобы лучше привести их предложение в соответствие с потребностями населения, сообщает The Japan Times.

План был опубликован на сайте Государственного комитета по развитию и реформам Китая. Он был совместно подготовлен ведомствами, отвечающими за гражданские дела, здравоохранение и образование.

Цели в сфере ухода за пожилыми людьми

Согласно документу, к 2030 году койки для сестринского ухода должны составлять 73% всех мест в учреждениях по уходу за пожилыми людьми. Охват общественными учреждениями ухода за пожилыми людьми планируется довести до 70%.

Власти также намерены модернизировать около 2 тысяч устаревших государственных домов ухода за пожилыми людьми. Проекты будут финансироваться за счет центрального бюджета, специальных облигаций местных органов власти и коммерческого кредитования. План также предусматривает усиление контроля за предоплатами в таких учреждениях для противодействия мошенничеству.

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Поддержка ухода за детьми

Для увеличения возможностей по уходу за детьми Китай планирует распространить сеть сервисных центров на все города префектурного уровня. Уровень зачисления детей в возрасте до трех лет должен вырасти на шесть процентных пунктов по сравнению с показателем 2025 года.

План поддерживает переоборудование или расширение детских садов для открытия групп для детей в возрасте от двух до трех лет. Работодателей также будут поощрять использовать собственные помещения для организации ухода за детьми на рабочих местах.

Демографический контекст

В последние годы китайские власти вводили семейные субсидии, поддержку ухода за детьми и меры по снижению медицинских расходов, связанных с родами. В то же время число рождений в стране продолжает сокращаться.

В 2025 году население Китая сокращалось четвертый год подряд, а уровень рождаемости опустился до рекордно низкого уровня. В том же году коэффициент демографической нагрузки пожилыми людьми впервые превысил показатель нагрузки детьми, то есть население трудоспособного возраста поддерживает больше пожилых людей, чем детей.

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