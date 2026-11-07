В Китае подтвердили обсуждение возможной встречи лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и президента России — государства-агрессора — Владимира Путина. Представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу встречи трех глав государств. Она может состояться в этом месяце на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, сообщает The Guardian.

Позиция по Украине

Директор китайской программы Stimson Center Сунь Юнь предположила, что Россия может использовать такой саммит, чтобы склонить Китай и США ближе к позиции Москвы по поводу войны против Украины. В то же время бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Дэнни Рассел заявил, что советники Трампа предостерегали его от обсуждения Украины во время этих переговоров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает данными о подготовке Россией новых ударов по энергетической инфраструктуре, мостам через Днепр и гражданским объектам. Он подчеркнул, что Воздушные силы и Вооруженные силы Украины готовятся к обороне, а также вновь призвал союзников как можно скорее передать Киеву ракеты для американских систем Patriot.

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Атака на Киев и гарантии безопасности

В субботу российская ракетная атака повредила жилой дом в Киеве, сообщил мэр Виталий Кличко. Киевская городская военная администрация заявила о двух раненых и повреждении здания, в котором размещается детский сад. После атаки чиновники предупреждали жителей столицы о риске новых ударов.

Зеленский также заявил, что Украине нужны четко зафиксированные гарантии того, как будет действовать послевоенная поддержка безопасности со стороны партнеров в случае нового нападения России. Его заявление прозвучало после двухдневных переговоров союзников в Брюсселе по вопросам безопасности и восстановления Украины. На следующей неделе в Абу-Даби запланированы трехсторонние мирные переговоры Украины, России и США — первые с февраля.

По словам руководителя украинской переговорной группы Рустема Умерова, во встречах в Брюсселе участвовали представители США, Великобритании, Франции, Германии, Европейского Союза, Всемирного банка и американской инвестиционной компании BlackRock. Стороны, в частности, обсудили угрозы со стороны России для Украины и всей Европы и совместные шаги по противодействию им.

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