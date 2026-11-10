Китай планирует инвестировать около $940 млрд в 2026 году в развитие низкоуглеродной энергетики, новых генерирующих мощностей и инфраструктуры. Значительную часть средств предполагается направить на расширение электросетей и систем, необходимых для интеграции солнечной и ветровой генерации, сообщает OilPrice.

Доля низкоуглеродных источников

Согласно Global Energy Transition Report, подготовленному связанным с государством аналитическим обществом China Enterprise Reform and Development Society, в конце 2025 года низкоуглеродные источники составляли 60,1% установленной генерирующей мощности Китая. На страну также пришлось 63,6% мировых новых введенных мощностей альтернативной генерации за прошлый год.

Производство электроэнергии из низкоуглеродных источников в Китае в 2025 году достигло 3,99 трлн кВт·ч, или 38,3% общего объема генерации. В конце сентября совокупная установленная мощность солнечных и ветровых электростанций в стране превысила 2 млрд кВт. Из них 1,31 млрд кВт приходилось на солнечную энергетику, еще 700 млн кВт — на ветровую.

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Акцент на электросетях

За первые девять месяцев года Китай добавил 170 млн кВт новых солнечных и ветровых мощностей. В то же время быстрое строительство таких объектов сопровождается проблемами избыточных производственных мощностей в секторе оборудования, жесткой конкуренцией и ограничением отпуска электроэнергии в сеть из-за недостаточного спроса или пропускной способности.

Международное энергетическое агентство оценивает инвестиции Китая в расширение электросетей и сопутствующей инфраструктуры в этом году в $140 млрд. Крупнейший оператор сетей страны State Grid Corporation of China рассчитывает вложить до $574 млрд до 2030 года. Это на 40% больше, чем расходы на основные фонды в предыдущие пять лет до 2025 года.

Китай производит более 80% мирового объема компонентов для солнечных панелей и около 70% оборудования для ветроэнергетики. Несмотря на стремительное наращивание возобновляемой генерации, в первой половине года на угольные электростанции все еще приходилось 49,7% производства электроэнергии страны.

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