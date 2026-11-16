Китай планирует к 2030 году сделать знания об искусственном интеллекте универсальными среди школьников: от базовых понятий в младших классах до использования сложных инструментов и критического мышления во время проектов. Об этом сообщает The Japan Times.

В стране, где в начальной и средней школе учатся почти 200 млн детей, ИИ все активнее интегрируют в преподавание. С 2024 года Министерство образования Китая поощряет школы открывать курсы по искусственному интеллекту, обучать учителей и разрабатывать пилотные программы.

Региональные программы и расходы

Почти половина китайских провинций и муниципалитетов уже внедрили обязательные планы «ИИ плюс образование». В Шанхае для каждого класса предусмотрено не менее 30 часов в год обучения навыкам работы с искусственным интеллектом. Власти Пекина планируют применять ИИ для мониторинга здоровья учащихся и создать 100 демонстрационных школ.

Регионы Нинся и Ганьсу намерены к 2027 году включить ИИ-грамотность во вступительные школьные экзамены. В провинции Юньнань уроки в 14 тыс. классах планируют записывать и анализировать с помощью ИИ. Анализ более 100 документов о государственных закупках показал, что за последний год органы власти обязались выделить не менее 31 млн долларов на оборудование для классов, подготовку педагогов и образовательные платформы.

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Разные модели применения

В частной Beijing New Talent Academy, где учатся более 2 тыс. учеников, создали собственную программу по ИИ, робототехнике и программированию. Тринадцатилетний ученик Пэн Гаоди рассказал, что с помощью искусственного интеллекта создал более 200 приложений, в том числе платформу для сдачи домашних заданий и площадку для продажи подержанных вещей.

В то же время в сельской школе уезда Фунань в провинции Аньхой ИИ используют для преодоления дефицита квалифицированных учителей. По словам директора Ян Тяньляна, ученики занимаются по персонализированным урокам на планшетах, а ИИ-агенты задают им вопросы вместо того, чтобы сразу давать ответы. Школа использует модели Qwen компании Alibaba, а также разработки ByteDance и Z.AI.

Опасения относительно зависимости

Единого стандарта оценки ИИ-грамотности в Китае пока нет, поэтому школы экспериментируют с собственными подходами. Исследование почти 27 тыс. китайских подростков связало использование ИИ с ростом оценок за домашние задания на 18%, но со снижением результатов ежемесячных экзаменов на 20% в течение шести месяцев. Авторы не установили причинно-следственной связи.

Другой общенациональный опрос с участием более 320 тыс. учеников зафиксировал как образовательные преимущества, так и риски зависимости и ослабления самостоятельного мышления. Ученики, использовавшие ИИ не менее трех раз в неделю, демонстрировали более низкие показатели памяти, понимания, аналитических и творческих навыков, чем те, кто обращался к нему реже.

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