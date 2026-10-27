В Китае государственный телеканал CCTV опубликовал короткое видео ракетного запуска в горной местности, о котором привлечённых к учениям военных заранее не предупреждали. Об этом сообщает South China Morning Post.

Кадры ракетного запуска

CCTV не сообщил других деталей учений. По данным издания, на видео, вероятно, запечатлена ракета из семейства «Дунфэн», название которого переводится как «восточный ветер».

Видео опубликовали в день начала в Пекине пятого пленума Коммунистической партии Китая, посвящённого вопросам дисциплины и лояльности. Это уже второй в этом месяце случай, когда государственные СМИ показали кадры учений без предварительного уведомления военных.

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Предыдущий ролик, опубликованный 11 октября, содержал кадры запусков баллистических ракет средней дальности DF-26. По данным SCMP, эти ракеты способны достигать американской территории Гуам.

Контекст вокруг Тайваня

CCTV заявлял, что предыдущие учения прошли во время праздников по случаю Национального дня на юго-востоке Китая. Издание предполагает, что речь шла о провинции Фуцзянь — ближайшей к Тайваню материковой китайской провинции. В том ролике также показали лозунг о защите национального воссоединения.

Публикация видео совпала по времени с учениями Keen Sword, которые США и Япония проводят с акцентом на возможный кризис вокруг Тайваня. В воскресенье военное издание PLA Daily призвало китайских военных усилить возможности быстрого реагирования на случай крупных инцидентов, связанных с независимостью Тайваня.

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