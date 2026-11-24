ВМС Китая планируют впервые публично представить новый палубный учебный самолёт JL-15 на авиасалоне Airshow China в Чжухае, Китай. Выставка продлится с 7 по 13 декабря. Китайские военно-морские силы также впервые официально подтвердили существование этого самолёта и его обозначение, сообщает South China Morning Post.

Подготовка для авианосцев

JL-15 предназначен для подготовки морских лётчиков к операциям с авианосцев, оснащённых электромагнитными катапультами. Его основной задачей должно стать воспроизведение характеристик полёта и посадки палубного малозаметного истребителя J-35 и модернизированного истребителя J-15T, в том числе для авианосца «Фуцзянь» и будущих кораблей.

ВМС Китая не опубликовали фотографии, видео или технические характеристики JL-15. Аналитики в сфере обороны, на которых ссылаются китайские сообщения, считают, что название самолёта указывает на отдельно разработанную современную палубную учебную платформу, а не на морскую модификацию наземного учебно-тренировочного реактивного JL-10.

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Ранее спутниковые снимки показывали на борту авианосца самолёты, которые считались новыми учебными машинами китайских ВМС. На непроверенных фотографиях, распространённых в интернете, якобы был виден вероятный прототип двухдвигательного двухместного самолёта с усиленным шасси для катапультного запуска и посадки с аэрофинишёром.

Другая техника на выставке

Вместе с JL-15 на авиасалоне покажут беспилотный вертолёт WZ-2, который впервые продемонстрировали во время военного парада в Пекине в сентябре прошлого года. В статическую экспозицию также должны войти палубный истребитель J-15T, корабельный противолодочный вертолёт Z-20F и противолодочный патрульный самолёт Y-9.

В лётной программе заявлены J-35, J-15T, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600, JL-15, а также вертолёты Z-20J и Z-8C. Программа будет включать групповые пролёты и имитацию ударов по аэродрому. В порту Гаолань в Чжухае для посетителей также откроют десантный корабль типа 075, ракетный эсминец типа 055 и фрегат типа 054A.

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