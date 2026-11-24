Китай на два месяца продлил приостановку части экспортных ограничений на товары двойного назначения для Соединенных Штатов. Решение будет действовать с 28 ноября 2026 года до 27 января 2027 года, сообщает Anadolu Agency.

Срок действия приостановки

Министерство коммерции Китая сообщило, что продлевает приостановку действия второго пункта объявления №46 от 2024 года. Соответствующее уведомление, датированное понедельником, было опубликовано во вторник.

Первоначальные ограничения ввели в декабре 2024 года на фоне усиления напряженности вокруг экспорта полупроводников. Они предусматривали, что экспортные лицензии на поставки в США товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, как правило, выдаваться не будут.

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Торговое перемирие между странами

Товарами двойного назначения называют продукцию и технологии, которые могут иметь гражданское и военное применение. Продление приостановки ограничений произошло на фоне попыток Вашингтона и Пекина сохранить тарифное перемирие, которого президенты США Дональд Трамп и Китая Си Цзиньпин достигли во время встречи в Пусане, Южная Корея, в октябре 2025 года.

Трамп также заявил CNBC, что Китай может приобрести еще 250 самолетов Boeing, что потенциально удвоит предыдущий заказ.

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