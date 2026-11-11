Китай продлил до 10 января паузу в действии масштабных экспортных ограничений на редкоземельные элементы, введенных в октябре 2025 года. В то же время отдельные правила лицензирования экспорта иттрия, введенные Пекином в апреле 2025 года, не были частью этой приостановки, сообщает OilPrice.

Лицензирование иттрия остается в силе

Иттрий входит в перечень семи средних и тяжелых редкоземельных элементов, для которых Китай ввел отдельный режим экспортного лицензирования. Когда Китай начал паузу в отношении ограничений, введенных в октябре 2025 года, апрельские правила для этих элементов оставались в силе.

По данным Bloomberg, экспорт оксида иттрия из Китая составляет примерно две пятых от среднего показателя за 2023–2024 годы. Поставки в Японию в этом году были минимальными. Китайская таможенная статистика свидетельствует, что в сентябре Япония получила 4 тыс. кг оксида иттрия против 51 тыс. кг в аналогичном месяце годом ранее.

Представитель японского промышленного ведомства сообщил AFP, что мировые поставки иттрия остановились, вызвав дисбаланс между спросом и предложением. Financial Times также писала в октябре, что Япония может остаться без запасов иттрия через несколько месяцев.

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Цены и альтернативные поставки

По оценке Argus Media, цена иттрия в Европе составляла около 1,15 млн долларов за тонну, тогда как в Китае — 9 144 доллара за тонну. Таким образом, европейская цена была примерно в 125 раз выше китайской. До введения ограничений такого значительного разрыва почти не было.

Иттрий применяют, в частности, для защиты лопаток турбин газовых электростанций и авиационных двигателей. Поставки из-за пределов Китая наращиваются медленно: Lynas Rare Earths планирует начать производство иттрия на предприятии в Малайзии в 2028 году. USA Rare Earth сообщила об отправке первых образцов оксида иттрия с демонстрационного завода в Колорадо неназванному заказчику для тестирования.

Ожидается, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Торговый представитель США Джеймисон Грир во время недавнего видеозвонка с вице-премьером Китая Хэ Лифэном призвал к конкретным шагам для увеличения поставок редкоземельных элементов.

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