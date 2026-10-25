В материковом Китае государственные СМИ и Восточное командование Народно-освободительной армии Китая 25 октября провели информационную кампанию к годовщине окончания японского колониального правления Тайванем. Они призвали к объединению острова с материковым Китаем. Как сообщает South China Morning Post, Пекин в прошлом году официально учредил эту памятную дату под названием День восстановления Тайваня.

Спутниковые кадры Тайваня

Государственный телеканал CCTV опубликовал 42-секундный ролик со спутниковыми снимками Тайваня, сделанными коммерческой группировкой спутников Jilin-1. В видео показали Taipei Dome, порт Тайбэя, Национальный дворцовый музей, мемориал Чан Кайши, а также гору Юйшань, озеро Жиюэтань, реку Тамшуй, скалы Циншуй в Хуаляне и прибрежные водно-болотные угодья в Тайнане и Цзяи.

На видео наложили надпись с утверждением, что Тайвань является провинцией Китая. CCTV также заявил, что с орбиты якобы можно четко увидеть каждую улицу острова, а ролик завершался посланием о том, что объединение наступит со временем.

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Заявления СМИ и военных

Агентство Xinhua опубликовало материал с предыдущими высказываниями председателя КНР Си Цзиньпина относительно отношений через Тайваньский пролив. В статье повторили позицию Пекина, согласно которой Тайвань является частью Китая, а объединение должно состояться.

Газета People’s Daily призвала усиливать идентификацию с китайской нацией, китайской культурой и великой родиной. Восточное командование НОАК, отвечающее за Тайваньский пролив, распространило графику с призывом вернуться домой и заявило, что передача Тайваня в 1945 году подтверждает китайский суверенитет над островом.

Япония контролировала Тайвань с 1895 года до 25 октября 1945 года. Пекин считает Тайвань частью своей территории и не отказывался от применения силы для объединения с островом. На Тайване правящая Демократическая прогрессивная партия традиционно уделяет этой дате меньше внимания, тогда как оппозиционная партия Гоминьдан и другие представители «синей» коалиции считают ее более важной.

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