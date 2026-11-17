Китай, по данным государственных СМИ страны, провёл первое масштабное испытание добычи с морского дна в международных водах восточной части Тихого океана между Гавайями и Мексикой. Роботизированный аппарат собирал полиметаллические конкреции — камни размером примерно с картофелину, содержащие никель, кобальт, марганец и медь, сообщает South China Morning Post.

Эти металлы используются, в частности, в батареях для электромобилей и смартфонов. Для обследования морского дна Китай задействовал глубоководную лебёдку Haiwei GD11000. Она спускала подводные аппараты на глубину 5330 метров.

Работа на большой глубине

Руководитель проекта, профессор Даляньского морского университета Ли Вэньхуа, заявил, что ранее эта система использовалась только для научных исследований, а не для поддержки добычных работ. По его словам, испытание подтвердило стабильность и надёжность системы.

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Во время рейса лебёдка шесть раз спускала аппараты под воду. Один из спусков продолжался непрерывно 48 часов, а в общей сложности аппараты провели под водой почти 200 часов. Линия Haiwei длиной 13 километров имеет волоконное армирование вместо стального, что уменьшает её вес на таких глубинах.

Робот и международные контракты

Добывающий аппарат Kunpeng, названный в честь персонажа китайской легенды, построила государственная компания China Minmetals. Компания заявила, что машина длительное время работала в холодной солёной воде под высоким давлением. Её основанную на звуке систему навигации разработали исследователи Харбинского инженерного университета; она определяла позицию аппарата с точностью до одного метра.

China Minmetals с 2017 года исследует участок площадью 72 745 квадратных километров по 15-летнему контракту с Международным органом по морскому дну, поддерживаемым ООН. Ни одна страна ещё не осуществляла коммерческую добычу полезных ископаемых на больших глубинах. Учёные предупреждают, что такая деятельность может нанести долгосрочный ущерб малоизученным и уязвимым экосистемам.

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