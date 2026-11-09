Китай продлил на два месяца приостановление действия дополнительной 24-процентной пошлины на товары из США. В то же время дополнительная пошлина в размере 10% на американский импорт остается в силе, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Комиссию по таможенным тарифам Госсовета КНР.

Решение после саммита в Вашингтоне

В Госсовете КНР заявили, что продление приостановления тарифов призвано реализовать договоренности и консенсус, достигнутые во время сентябрьской встречи в Вашингтоне между главами государств Китая и США.

После саммита президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин предложили пакет взаимного снижения тарифов на 60 млрд долларов. Он охватывал, в частности, американские сельскохозяйственные товары приблизительной стоимостью 17 млрд долларов, которые Китай импортировал в 2024 году. Этот план еще окончательно не согласован.

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Портовые сборы приостановлены до января

Отдельно Министерство транспорта КНР сообщило о продлении до 10 января 2027 года приостановления взимания специальных портовых сборов с судов, связанных с США. Также до этой даты приостановлено расследование относительно влияния на безопасность и развитие судоходной, судостроительной отраслей и связанных промышленных цепочек поставок.

Китай впервые объявил о годовом приостановлении этих сборов и расследования в ноябре прошлого года после экономических и торговых переговоров КНР и США в Куала-Лумпуре. Это решение совпало с приостановлением Вашингтоном окончательных мер в рамках расследования в отношении морского, логистического и судостроительного секторов Китая.

В Госсовете КНР также отметили, что американская сторона неоднократно заявляла о намерении заменить тарифы, введенные в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, тарифами по разделу 301. Пекин заявил, что будет следить за дальнейшими шагами США и корректировать собственные тарифные контрмеры в зависимости от ситуации.

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