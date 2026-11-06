Китай в прошлом году направил в развивающиеся страны $132 млрд в виде экспорта чистых технологий и прямых инвестиций в соответствующие проекты. Этот объем почти равен $137 млрд климатического финансирования, которое богатые страны предоставили более бедным государствам в 2024 году в рамках обязательств ООН, сообщает Dawn со ссылкой на анализ Reuters.

В оценку в $132 млрд вошли китайский экспорт солнечных панелей, аккумуляторов, электромобилей, ветряных турбин и другой низкоуглеродной продукции, а также около $40 млрд прямых иностранных инвестиций КНР в чистые технологии в развивающихся странах. Данные об инвестициях собрали Матиас Ларсен и Сяокан Сюэ из Лондонской школы экономики.

Влияние китайского экспорта

По расчетам сооснователя Центра исследований энергетики и чистого воздуха Лаури Мюлливирты, прошлогодний экспорт Китая поможет избежать 257 млн тонн выбросов CO2 ежегодно после ввода оборудования в эксплуатацию. Это примерно соответствует годовым выбросам Франции. Анализ также показывает, что поставки Китая в Глобальный Юг в этом году могут обеспечить предотвращение 337 млн тонн выбросов CO2 в год.

Эти показатели нельзя напрямую сравнивать с международным климатическим финансированием: китайская сумма преимущественно отражает коммерческие операции в сфере чистой энергетики. Климатическое финансирование, напротив, может также направляться на адаптацию сельского хозяйства к изменению климата или ликвидацию последствий штормов и наводнений.

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Более дешевые технологии для развивающихся стран

Масштабное субсидирование китайской зеленой промышленности обеспечило стране значительную долю мирового рынка солнечных панелей, батарей, электромобилей и ветряных турбин. Почти две трети китайского экспорта солнечных панелей и фотоэлементов в прошлом году поступили в развивающиеся страны.

Например, Пакистан импортировал из Китая солнечное оборудование общей мощностью 17 ГВт — примерно столько же, сколько Германия установила в том году, по данным Ember. Эфиопия в 2024 году запретила импорт автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, чтобы сократить расходы на закупку топлива, сообщил Reuters тогдашний заместитель министра транспорта страны.

В то же время Китай остается крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов из-за значительной доли угольной генерации, тяжелой промышленности и численности населения. В Министерстве коммерции КНР заявили, что экспорт китайских ветровых и солнечных технологий за последние пять лет в совокупности сократил глобальные выбросы примерно на 4,1 млрд тонн CO2.

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