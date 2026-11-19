Китай, США и государство-агрессор Россия согласовали декларацию о мире — The National
Председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и Владимир Путин, президент России — государства-агрессора, — согласовали в Шэньчжэне, Китай, «Декларацию о мире». Документ опубликовали после трехсторонней встречи лидеров 19 ноября, сообщает The National.
Диалог о ядерных рисках
В декларации главы трех государств подтвердили позицию, что ядерную войну невозможно выиграть и она никогда не должна быть развязана. Китай, Россия и США также заявили о намерении вести диалог о снижении ядерных рисков и предотвращении распространения ядерного оружия.
Три страны также заявили о намерении реформировать ООН. Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, они стремятся сделать организацию более эффективной в реагировании на глобальные вызовы и выполнении ее основной миссии по обеспечению международного мира и безопасности.
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Энергетика и международное правосудие
Отдельный пункт декларации касается энергетики: страны планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов и подчеркнули важность стабильных энергетических потоков.
Кроме того, лидеры подчеркнули важность принципа согласия государства и уважения иммунитетов государственных должностных лиц. Они заявили, что Международный уголовный суд и аналогичные органы не должны злоупотреблять своей юрисдикцией.
Трехсторонний саммит в Шэньчжэне стал беспрецедентной встречей лидеров Китая, США и России. Перед ним Трамп отдельно встречался с Си Цзиньпином и Путиным.