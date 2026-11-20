Председатель КНР Си Цзиньпин 20 ноября провел в Шэньчжэне, Китай, переговоры с лидерами Индонезии, Сингапура, Австралии, Малайзии и Таиланда. Во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто стороны объявили о начале переговоров по двустороннему всеобъемлющему экономическому партнерству, сообщает Anadolu Agency.

Си Цзиньпин призвал Китай и Индонезию укреплять стратегическую коммуникацию и солидарность, углублять всестороннее стратегическое сотрудничество, укреплять политическое доверие и совместно реагировать на внешние риски.

Переговоры с Сингапуром

На встрече с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом стороны договорились начать переговоры по обновлению двустороннего соглашения о свободной торговле. По словам Вонга, переговоры охватят новые направления, в частности цифровую экономику, что должно облегчить трансграничный обмен данными и открыть новые возможности для компаний.

Лидеры Китая и Сингапура также обсудили сотрудничество в новейших технологиях, прежде всего в сфере искусственного интеллекта. Вонг отметил, что обе страны инвестируют в ИИ и могут перенимать опыт друг друга для инноваций в бизнесе, повышения производительности и подготовки работников к профессиям будущего.

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Туристическая инициатива с Австралией

Во время переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом Си Цзиньпин согласился объявить 2027 год Годом туризма Австралии и Китая. Албаниз назвал встречу конструктивной и заявил, что инициатива поможет создать рабочие места в Австралии.

Китайский лидер также отдельно встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом. Переговоры состоялись после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который собрал лидеров и представителей 21 экономики.

Накануне Си Цзиньпин провел трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, президентом России — государства-агрессора. Участники опубликовали совместную декларацию «На пути к миру», в которой подтвердили, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя допустить.

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