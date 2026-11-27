Китай проводит многонедельные учения по морскому десантированию в заливе Дачэнь в провинции Фуцзянь, напротив Тайваня. Согласно спутниковым снимкам и исследованию компании ingeniSPACE, китайские военные испытывают способ доставки войск и техники на берег, соединяя гражданские суда во временный плавучий мост, сообщает The Japan Times.

Плавучая переправа длиной 800 метров

Согласно анализу снимков, сделанных с 1 по 16 ноября, суда маневрировали в заливе, формируя и разбирая плавучий мост приблизительной длиной 800 метров. Активность также зафиксировали коммерческие спутниковые операторы Vantor и Planet Labs.

По данным ingeniSPACE, в учениях были задействованы восемь гражданских судов: четыре баржи, два полупогружных и два самоходных судна. Рядом находились четыре десантных катера, меньшие суда обеспечения и корабли китайских ВМС. Исследователи не заметили специально созданного мостового оборудования, что, по их мнению, может свидетельствовать об отработке использования имеющихся гражданских морских ресурсов для создания инфраструктуры высадки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Учения вблизи Тайваня

Высокопоставленный сотрудник в сфере безопасности, осведомленный об учениях, подтвердил детали отчета и сообщил, что маневры продолжались по состоянию на пятницу. Залив Дачэнь расположен примерно в 280 километрах от главного острова Тайваня.

По словам сотрудника, учения направлены на отработку быстрого захвата малых островов и связаны со сценариями в пределах так называемой первой островной цепи — дуги островов от Японии через Тайвань до Филиппин. Министерство обороны Тайваня заявило, что знает о китайской военной активности в заливе Дачэнь, в том числе об использовании гражданских судов, и оценивает ее последствия для безопасности в Тайваньском проливе.

Министерство обороны Китая не ответило на запрос о комментарии по поводу учений в заливе Дачэнь. Отвечая в четверг на вопрос о недавних учениях Народно-освободительной армии Китая в регионе, ведомство назвало их «полностью законными и обоснованными». Представитель ingeniSPACE Джейсон Ван также заявил, что на спутниковом радиолокационном снимке района маневров были замечены признаки глушения сигналов.

Читай нас в