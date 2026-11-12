Китай, Турция и Эфиопия 12 ноября начали инициативу по укреплению международного сотрудничества на рынках углеродных кредитов. Ее представили на 31-й Конференции ООН по изменению климата COP31 в турецкой Анталье, сообщает ECNS.

Церемония состоялась в Китайском павильоне COP31 с участием правительственных чиновников и представителей международных организаций, в том числе ООН и Всемирного банка. Заместитель министра экологии и окружающей среды Китая Ли Гао заявил, что инициатива основана на принципах справедливости, инклюзивности и добровольного участия и открыта для правительств, международных организаций и профильных учреждений.

Принципы инициативы

В документе указано, что механизмы углеродного кредитования могут способствовать более эффективному распределению ресурсов для сокращения выбросов, привлечению климатического финансирования и развитию зеленой экономики. Участники призвали правительства и межправительственные органы совершенствовать системы управления углеродными кредитами с высокими стандартами добросовестности.

Инициатива также предусматривает сотрудничество между механизмами углеродного кредитования и участниками рынка для формирования предложения кредитов с высокими стандартами добросовестности. Отдельно в документе говорится об ответственном использовании кредитов для создания рыночного спроса, обмене информацией и взаимосвязанности рыночной инфраструктуры.

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Позиции участников

Заместитель министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Фатма Варанг заявила, что новый формат может стать платформой для сотрудничества развивающихся стран в рамках взаимодействия Юг—Юг. По ее словам, такие государства часто сталкиваются с финансовыми и техническими ограничениями при создании и функционировании углеродных рынков.

Главный стратег председательства Эфиопии на COP32 Селам Кидане Абебе поблагодарила Китай за предложение инициативы. Представительница Министерства финансов Бразилии Кристина Рейс также поддержала ее, подчеркнув роль эффективного ценообразования на углерод и взаимодействия добровольного и регулируемого рынков углеродных кредитов в сокращении корпоративных выбросов.

COP31 началась в понедельник и продлится до 20 ноября. В конференции участвуют представители почти 200 стран и регионов.

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