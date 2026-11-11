Китай заключил 19 соглашений о свободной торговле с 25 странами, участвующими в инициативе «Пояс и путь». Об этом на пресс-конференции в Пекине сообщил представитель Министерства коммерции КНР Сунь Лихун, пишет ECNS.

Пресс-конференцию провела Государственная комиссия по развитию и реформам Китая. Она была посвящена высококачественному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь» в период 15-го пятилетнего плана КНР, рассчитанного на 2026–2030 годы.

Планы по торговым правилам

По словам Суня, Китай намерен вместе со странами-партнерами совершенствовать международные экономические и торговые правила, а также укреплять институциональную основу сотрудничества. Пекин также планирует координировать действия с партнерами для поддержки многосторонней торговой системы, продвижения реформы Всемирной торговой организации и защиты принципа режима наибольшего благоприятствования.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

КНР продолжит переговоры по соглашениям об экономическом партнерстве для совместного развития с африканскими странами, имеющими дипломатические отношения с Пекином. Китай также будет стремиться к скорейшему вступлению в силу обновленного соглашения о зоне свободной торговли Китай—АСЕАН 3.0 и протокола о модернизации соглашения о свободной торговле с Грузией. КНР также намерена ускорить переговоры и обсуждения по обновлению соглашений с партнерами в Центральной Азии и Тихоокеанском регионе.

Инвестиционные договоренности

Сунь заявил, что Китай и партнеры в рамках «Пояса и пути» подписали 92 двусторонних инвестиционных соглашения, вступивших в силу. Они создают правовые гарантии для поощрения и защиты взаимных инвестиций.

Китай планирует вести переговоры по новым инвестиционным соглашениям и обновлять действующие, чтобы усилить защиту инвестиций и упростить трансграничное инвестирование. Отдельными направлениями сотрудничества Пекин назвал цифровую экономику и зеленое развитие.

Читай нас в