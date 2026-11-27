Китай впервые доставил основные боевые танки в Камбоджу десантным транспортным кораблем для 15-дневных совместных учений «Золотой дракон 2026». Маневры начались в Камбоджийско-китайском центре совместной поддержки и подготовки в порту Реам, сообщает South China Morning Post.

Танки доставил десантный корабль

Китайские государственные СМИ показали выгрузку танков и военных грузовиков с 20-тысячетонного десантного транспортного дока типа 071 «Куньлуньшань». Это первый случай, когда ВМС Китая использовали корабль такого типа для перевозки основных боевых танков за границу. Ранее китайские военные доставляли танки на зарубежные учения по железной дороге.

Военный аналитик Ван Юньфэй заявил государственному таблоиду Global Times, что танки Type 96A, вероятно, впервые участвуют в учениях «Золотой дракон». В последний раз эти машины направляли за пределы Китая на многонациональные учения «Центр-2019» в России, куда их доставили по железной дороге.

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Учения продлятся до 9 декабря

Вместе с «Куньлуньшанем» в Реам прибыли ракетный фрегат типа 054A «Сюйчан» и корабль комплексного снабжения типа 903A «Улунху». В китайский контингент вошли военнослужащие сухопутных войск, флота, военно-воздушных сил и сил совместного тылового обеспечения.

Учения проходят также в международном аэропорту Сиануквиль и Объединенной академии офицеров Вооруженных сил Камбоджи. По данным камбоджийской газеты The Phnom Penh Post, в них участвуют 1 626 камбоджийских военнослужащих и 1 314 представителей Китая. Программа включает операции по противодействию терроризму и пиратству, гуманитарные спасательные операции, поисково-спасательные мероприятия на море, медицинскую помощь и эвакуацию раненых, а также досмотр и захват судов.

Центр в Реаме начал работу в апреле прошлого года. Он был создан для поддержки региональных операций по борьбе с терроризмом, предотвращения стихийных бедствий, гуманитарной помощи и совместной подготовки военных.

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