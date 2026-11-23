Китай впервые представит ракетный эсминец Type 055 на международном авиасалоне в Чжухае, Китай. Выставка China International Aviation and Aerospace Exhibition продлится с 7 по 13 декабря. Об этом сообщает South China Morning Post.

Морская экспозиция впервые

В этом году на авиасалоне впервые обустроят отдельную площадку для морской экспозиции. Там посетители смогут увидеть военные корабли, в частности Type 055 — разработанный в Китае корабль, более крупный и мощный, чем стандартный эсминец.

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая заявили, что покажут на мероприятии технику, находящуюся на вооружении. По их данным, в состав флота уже ввели 10 кораблей класса Type 055.

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Корабли и палубная авиация

Также в рамках морской экспозиции планируют представить универсальный десантный корабль Type 075 и ракетный фрегат Type 054A. Type 075 может доставлять войска и технику на берег с помощью вертолетов или десантных катеров, тогда как Type 054A используют для сопровождения, патрулирования и противолодочных задач.

В летной программе, по сообщению ВМС Китая, должны быть палубные истребители J-35 и J-15T, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600, учебный самолет JL-15, а также вертолеты Z-20J и Z-8C. На выставке также покажут противолодочные патрульные самолеты, корабельные системы вооружения, бронетехнику и беспилотные системы.

В ВМС заявили, что программа объединит демонстрацию боевых кораблей, палубной авиации, техники морской пехоты и беспилотных комплексов. Этот авиасалон станет последним перед столетием Народно-освободительной армии Китая в 2027 году.

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