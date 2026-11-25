25 ноября Китай запустил с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны пилотируемый корабль Shenzhou-24, на борту которого находится пакистанский военный летчик Мухаммад Зишан Али. Он стал первым иностранцем, посетившим китайскую космическую станцию «Тяньгун», сообщает Anadolu Agency.

Экипаж миссии Shenzhou-24

В состав экипажа также вошли китайский командир Тан Хунбо и бортинженер У И. 40-летний Али будет служить специалистом по полезной нагрузке. Его краткосрочная миссия на орбите предусматривает научные исследования в рамках двусторонней программы сотрудничества Пекина и Исламабада.

Перед полетом Али заявил, что несет с собой имя Пакистана и надежды 250 миллионов соотечественников. Пакистанский министр Ахсан Икбал, присутствовавший при запуске, сказал, что страны начали обсуждать сотрудничество в пилотируемых космических миссиях около десяти лет назад. По его словам, переговоры о расширении взаимодействия на это направление начались в 2016 или 2017 году.

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Поздравления президентов

Председатель КНР Си Цзиньпин в письме президенту Пакистана Асифу Али Зардари призвал к мирному использованию космического пространства. Он заявил, что Китай вместе с Пакистаном и другими странами готов развивать международное космическое сотрудничество и совершенствовать глобальное управление космическим пространством.

Зардари поздравил Китай с запуском, назвав его важным достижением, отражающим прогресс страны в космической науке и технологиях. Он также отметил, что сотрудничество в космической сфере открыло новые возможности для двустороннего взаимодействия в науке, технологиях и исследовании космоса.

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