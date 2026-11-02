2 ноября Китай провел в Пекине ряд встреч с представителями Ирана, Омана и Саудовской Аравии, призвав стороны ближневосточного кризиса вернуться к переговорам. Как сообщает Channel NewsAsia, позднее в этом месяце китайский посланник по вопросам Ближнего Востока посетит Иран, Оман и Саудовскую Аравию.

Встречи с Ираном и Саудовской Аравией

Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кани заявил о поддержке Тегерана в защите его суверенитета и безопасности. Согласно заявлению китайской стороны, Ван И подчеркнул, что все стороны должны сосредоточиться на политическом урегулировании, а не вновь прибегать к вооруженному конфликту.

На переговорах с советником по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаадом бин Мохаммадом аль-Айбаном китайский министр призвал к диалогу для прекращения конфликта. Он также заявил о необходимости гарантировать энергетическую безопасность региона и безопасность судоходных маршрутов.

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Переговоры с Оманом

В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с султаном Омана Хайсамом бин Тариком. Это был первый визит главы оманского государства в Китай с момента установления дипломатических отношений между странами.

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая содействовать миру, стабильности и процветанию в регионе. По данным китайского агентства Xinhua, он также сказал, что Ближний Восток не должен превращаться в площадку соперничества великих держав и геополитических конфликтов.

Представитель МИД Китая сообщил, что предстоящие поездки посланника будут иметь формат дипломатических визитов для содействия мирным переговорам и ослабления напряженности. По данным издания, конфликт продолжается более восьми месяцев и нарушил международное судоходство.

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