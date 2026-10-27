Китай в ближайшее время направит специального посланника в страны Ближнего Востока, чтобы усилить контакты между сторонами и способствовать снижению напряженности. Об этом 27 октября в Пекине заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, как сообщает Channel NewsAsia.

Цель поездки посланника

По словам Го Цзякуня, представитель Китая посетит страны региона, чтобы укрепить коммуникацию с соответствующими сторонами, поддержать контакты и диалог, а также помочь предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. Представитель призвал стороны урегулировать разногласия путем переговоров.

Китайская сторона также выразила обеспокоенность распространением ближневосточного конфликта на Африканский Рог и в район Красного моря.

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Переговоры в Тегеране и напряженность вокруг Ирана

В понедельник высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии, Турции и Пакистана встретились с иранскими представителями в Тегеране, чтобы обсудить деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. На этом фоне йеменские хуситы осуществили новые атаки на Саудовскую Аравию, а Египет одобрил предоставление королевству оборонной поддержки.

Напряженность между США и Ираном также усилилась после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что Соединенные Штаты могут вновь нанести удар по Ирану. На прошлой неделе министры иностранных дел Китая и Джибути во время встречи в Пекине согласились, что ослабление напряженности на Ближнем Востоке является ключевым для решения проблем безопасности на Африканском Роге и в Красном море.

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